5 mythes over eiwitten die je beter niet kunt geloven

Over voedsel en gezondheid gaan veel sprookjes rond. Ook sprookjes die gevaarlijk zijn als je ze gelooft en er naar handelt. Zo ook over eiwitten.

Je lichaam heeft eiwitten nodig, dat is een feit. Eiwit vervult veel cruciale rollen in het lichaam. Dus ja, je moet voedsel eten dat eiwit bevat. Maar er wordt ook onzin vertelt over eiwitten. Vijf voorbeelden:

Mythe # 1: Er bestaat niet zoiets als te veel eiwitten.

De waarheid: er zijn meerdere redenen om niet te overdrijven. Het verteren van eiwitten verhoogt de bloedspiegels van het afvalproduct urinezuur, dat je nieren helpt afval uit je lichaam te spoelen. Eet veel meer dan je nodig hebt (ongeveer 46 g per dag voor een vrouw) en je kunt de nieren overbelasten, wat leidt tot schade en aandoeningen zoals jicht.

Er is nog iets. Eieren en vlees bevatten vaak veel verzadigd vet en cholesterol, zegt Ruby Lathon, Ph.D. , een voedingsdeskundige in Washington, DC, en die kunnen het risico op hartaandoeningen en kanker verhogen. Planten zijn de beste manier om eiwitten binnen te krijgen.

Mythe #2: Je kunt niet voldoende eiwitten halen uit groenten

De waarheid: dat kan wel degelijk. Uit een onderzoek uit 2019 bleek dat vegetariërs die voldoende eiwitrijk voedsel aten, meer dan genoeg eiwitten en aminozuren binnenkregen. Bonen, noten en zaden kunnen net zo goed aan je dagelijkse behoefte voldoen als dierlijke producten.

Mythe # 3: Kaas eten is een goede manier om eiwitten binnen te krijgen.

De waarheid: nee. Kaas bevat niet alleen eiwitten, maar ook zout en verzadigt vet. Je kunt het beste kiezen voor vetarme opties (denk aan feta, mozzarella en kwark), zegt Ginger Hultin, een geregistreerde diëtist-voedingsdeskundige bij Champagne Nutrition, of eet niet teveel kaas. Hoe dan ook, kaas zou niet je belangrijkste eiwitbron moeten zijn.

Mythe # 4: Dierlijke eiwitten veroorzaken kanker.

De waarheid: het is niet zo eenvoudig. Tussen bewerkt vlees en rood vlees en kanker is een bewezen relatie. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt bewerkt vlees als een kankerverwekkende stof. Als je dierlijke eiwitten eet, raadt Dr. Gundry aan om je te concentreren op vis en schaaldieren, wat kip en eend en eieren - voedingsmiddelen die geen Neu5Gc-suikermolecuul bevatten, dat is gekoppeld aan kanker - in plaats van rundvlees, varkensvlees en lam.

Mythe # 5: Eiwitpoeders en -repen zijn een geweldige manier om je eiwitinname te verhogen.

De waarheid: nee. Veel eiwitrepen en -poeders bevatten veel toegevoegde suikers of andere zoetstoffen, kleurstoffen en conserveermiddelen. Ze kunnen een bron van eiwitten zijn, maar beter is gezond te eten.