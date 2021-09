Deze vier factoren bepalen of je gelukkig bent met je werk

Natuurlijk hoef je niet élke dag fluitend aan je werk te beginnen, maar liefst toch wel vaak. Je bent er immers vele uren mee bezig. Maar hoe bepaal je of je nog gelukkig bent met je werk?

Je moet het niet te ingewikkeld maken: heb je plezier gehad, met voldoening je werk uitgevoerd en heb je thuis nog energie over om iets leuks te doen, dan ben je al een heel eind.

Experts onderscheiden in het algemeen vier factoren: purpose, people, progress en positivity. Purpose, oftewel doel, gaat over zingeving, voldoening, een gevoel van nut. People, het woord zegt het al, draait om de mensen met wie je werkt. Is het met andere woorden een beetje gezellig op je (thuis)kantoor. Ook progress is belangrijk: boek je vooruitgang, in je werk of als persoon. Positivity gaat om de mate waarin je lol hebt in je werk.

Hoe belangrijk die vier doelen voor je zijn, verschilt sterk per persoon. De een wil vooral lol hebben, de ander vindt zingeving erg belangrijk. "Werkgeluk is geen chocoladetaart waar ik zomaar het recept van kan geven”, legt Maartje Wolff, een van de initiatiefnemers van de Week van het Werkgeluk uit aan Metro. "Maar als je mensen vraagt waar ze gelukkig van worden op het werk, komen deze vier ingrediënten daar altijd in voor. Als organisaties aan de slag gaan met werkgeluk gaat het al gauw over tafeltennistafels en gratis fruit, maar dat is niet waar mensen echt gelukkig van worden.”