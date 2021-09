De R.1-variant lijkt zich weinig aan te trekken van het vaccin

In de VS en Japan neemt de ongerustheid toe over een nieuwe covid-mutatie, de R.1-variant. Volgens Newsweek is hij al gesignaleerd in 47 van de 51 Amerikaanse staten.

In de VS ontstond deze week onrust toen de R.1-variant veel gevaccineerde bewoners van een verzorgingshuis in Kentucky besmette. Veel van die bewoners zijn gevaccineerd. Het lijkt er op dat de variant kans ziet de beschermende werking van vaccins te ontduiken. De mutant zorgt voor verhoogde resistentie tegen antilichamen, vermoedt dr Hesseltine, ex-hoogleraar aan Harvard.

Vooralsnog is de verspreiding beperkt. Maar volgens Hesseltine neemt de kans op verspreiding van R.1 juist toe omdat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Waar andere mutanten hun kracht verliezen door de vaccinatie, kan R.1 juist doorbreken.