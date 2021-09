Je stofwisseling vertraagt pas na je 60ste

Bijna iedereen denkt dat je na je 30ste sneller aankomt, omdat dan je stofwisseling vertraagt. Het is een smoesje. Uit onderzoek blijkt dat dat pas na je 60ste gebeurt.

Meer dan 6400 mensen uit 29 landen zijn onderzocht. Wat opviel: baby's tot 1 jaar kunnen bijna 4.000 kilocalorieën per dag verbranden. Dat is twee keer zoveel als volwassenen. Tot het 20ste levensjaar vertraagt de stofwisseling langzaam. Vanaf 20 jaar blijft het metabolisme stabiel, ook tijdens zwangerschap of menopauze. Pas na je 60ste vertraagt de stofwisseling weer.

"Dit is best een revolutionair onderzoek”, reageert Laura De Geyter, diëtist bij Praktijk Buikgevoel en The Fittest You in Het Laatste Nieuws. “Vaak wordt aangenomen dat ons metabolisme al eerder begint te vertragen dan op ons zestigste. Dat spreken deze bevindingen tegen.”

Hoe kan het dan dat veel mensen toch aankomen als ze de 30 zijn gepasseerd. “Dat komt door een heleboel zaken”, aldus Laura. “Mensen worden door de bank genomen minder actief. Veel adolescenten fietsen naar school, doen een sport in teamverband, en hebben simpelweg meer vrije tijd en dus meer kans om te bewegen.”

Ook de drukte van werk en gezin kan een rol spelen. “Hoe ouder je wordt, hoe meer zware, verantwoordelijke keuzes je moet maken. Tegelijk heb je maar energie voor een beperkt aantal keuzes per dag. Tegen de avond zijn veel mensen dus mentaal moe, hun capaciteit om rationele keuzes te maken is verkleind. De kans is dan groter dat ze iets ongezond eten of takeaway bestellen omdat het een gemakkelijke optie is.”