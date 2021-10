Merck: pil tegen Covid-19 beperkt kans op overlijden fors

De farmaceuten Merck en Ridgeback zeggen dat ze samen een pil hebben ontwikkeld die als geneesmiddel zou kunnen werken voor Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Als mensen uit risicogroepen de pil na hun besmetting krijgen, halveert volgens de bedrijven de kans dat zij zo ziek worden dat ze in een ziekenhuis belanden of komen te overlijden.

Merck en Ridgeback willen zo snel mogelijk toelating voor het middel, molnupiravir, aanvragen bij de Amerikaanse toezichthouders. Of het middel ook in Europa op de markt komt, melden de bedrijven niet. Molnupiravir zou het eerste middel tegen Covid-19 zijn dat mensen kunnen slikken. Concurrenten Pfizer en Roche werken ook aan coronapillen.

Merck heeft het middel uitgetest op 775 mensen. Zij waren positief getest op het coronavirus, hadden milde klachten en behoorden tot een risicogroep, bijvoorbeeld door overgewicht of leeftijd. De proefpersonen namen vijf dagen lang elke 12 uur een pil. De ene helft kreeg molnupiravir, de andere helft een placebo, een nepmiddel om de uitkomsten te vergelijken. Van de mensen die molnupiravir kregen, belandde ongeveer 7 procent in het ziekenhuis, in de controlegroep moest 14 procent worden opgenomen. In die controlegroep overleden acht mensen aan een coronabesmetting, bij de ontvangers van de pil stierf niemand.