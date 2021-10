Waarom je nu zoveel last hebt van haaruitval

Het zal je misschien zijn opgevallen dat er meer haar dan normaal in het doucheputje verdwijnt. Schrik niet, dat is normaal voor de tijd van het jaar.

In de zomer groeit je haar harder dan in de overige seizoenen. Dat komt omdat je haar je hoofd wil beschermen tegen de zon. In de herfst wordt je haar veel minder blootgesteld aan zonnestralen. Het komt dan in een soort ruststand terecht waardoor het sneller uitvalt.

Je hoeft niet te vrezen voor kale plekken of dun haar: wat nu uitvalt, heb je er van de zomer bijgekregen. Desalniettemin kan je haar wel wat extra liefde gebruiken bijvoorbeeld in de vorm van een haarmasker of vitamine B12.