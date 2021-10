In strenggelovige kring is vaccineren uit den Boze: het is aan god om te bepalen wie ziek wordt en wie niet. Blijkbaar vindt hij dat strenge christenen wel een ziekte hebben verdiend. Staphorst kent (relatief) het meeste besmettingen, andere dorpen met veel behoudende christenen volgen op de voet.

Er zijn twee mogelijke verklaringen: god heeft een hekel aan christenen of het vaccin werkt