Nergens in Europa stijgt het aantal besmettingen zo snel als hier

We maken ons weinig zorgen over de oplopende besmettingscijfers: de meeste van ons zijn tenslotte gevaccineerd. Maar intussen stijgen de cijfers met zo snel als vorig najaar.

Het RIVM meldde de afgelopen week zo’n 3070 besmettingen per dag, 51 procent meer dan vorige week. Het aantal coronagevallen neemt even snel toe als in de najaarsgolf van oktober 2020. Elke dag worden gemiddeld 64 nieuwe covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, van wie 11 op de ic, 23 procent meer dan een week eerder.

Reden voor paniek? Nee, zeggen deskundigen in De Volkskrant.

"In het land van de gevaccineerden betekent meer besmettingen vooral: meer mensen die zich een paar daagjes grieperig voelen, in plaats van uitpuilende ziekenhuizen, ziet ook hoogleraar epidemiologie Frits Rosendaal (LUMC). Vaccins beschermen voor 95 procent tegen ziekenhuisopname, zo bleek donderdag andermaal uit een nieuwe analyse – en voor zo’n 50 tot 80 procent tegen ‘gewone’ besmetting. ‘Het aantal ernstig zieken zal wel een beetje gaan stijgen, en dat moet je goed in de gaten houden’, zegt Rosendaal. ‘Maar paniek lijkt me niet nodig.’"