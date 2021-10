Deze karaktereigenschappen maken gelukkig

Een fijne relatie, leuke vrienden en een warme familie, het zijn dingen die ongetwijfeld bijdragen aan je levensgeluk, maar er zijn volgens de psychologie ook karaktereigenschappen die je gelukkig maken. Psychology Today noemt er vier:

Laag-neurotisch

In de psychologie zegt de mate waarin je neurotisch bent iets over hoe je negatieve emoties ervaart, zoals angst, verdriet of boosheid. Wie hoog scoort op de neuroseschaal is volgens veel onderzoek minder gelukkig.

Positiviteit

Positieve mensen zien het mooie van het leven en waarderen wat ze hebben. Logischerwijs voelt iemand die ruim in de positieve emoties zit zich gelukkiger dan angstige of sombere mensen.

Welwillendheid

Cruciaal voor geluk zijn goede sociale relaties. Die zijn gemakkelijker voor mensen die sociaal, vriendelijk, genereus, warm en oprecht zijn.

Nieuwsgierigheid

Opvallend, maar weinig karaktertrekken correleren zo erg met geluk als nieuwsgierigheid. Nieuwsgierige mensen hebben veel verschillende interesses en zijn meer naar buiten gericht en minder op zichzelf.