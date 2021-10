Experts willen mondkapje terug in strijd tegen corona

Nu het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland toeneemt, zou de overheid moeten overwegen om mondkapjes weer verplicht te maken in binnenruimten, vinden meerdere specialisten. "Er is veel bewijs dat mondkapjes helpen om verspreiding van het virus tegen te gaan", zegt epidemioloog Frits Rosendaal van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Bovendien was er in een eerdere fase van de pandemie veel draagvlak voor het mondkapje, stelt hij. "Het is de maatregel die het minste pijn doet. En alle kleine beetjes helpen."

Want de druk op de zorg neemt toe, ziet ook Bert Mulder, arts-microbioloog en lid van het Red Team, dat de overheid voorziet van ongevraagd advies over de coronapandemie. "Bovendien komt het griepseizoen eraan. Als je wacht tot de ziekenhuizen helemaal vol liggen, ben je weer te laat."

Het mondkapje helpt niet alleen om de verspreiding van corona tegen te gaan, maar ook het griepvirus wordt er door tegengehouden. Mulder: "Het is een bekende, eenvoudige en laagdrempelige maatregel. Waarom zou je wachten, met het risico dat je straks misschien zwaardere maatregelen moet nemen?"

Dat vindt ook Marino van Zelst, onderzoeker in de organisatiewetenschappen en lid van het Red Team. "Je wil liever zo vroeg mogelijk ingrijpen met lichte interventies, dan wachten tot je weer botter maatregelen moet treffen. Daar zit niemand op te wachten."

De overheid zou naast het herinvoeren van de mondkapjes ook veel vaker moeten oproepen tot het naleven van de basismaatregelen, zoals je laten testen bij klachten, vindt Van Zelst. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) benadrukte eerder al dat het naleven van de basismaatregelen belangrijker wordt als andere regels worden versoepeld. Van Zelst: "De overheid zou er veel meer aandacht voor moeten vragen."

Viroloog Ab Osterhaus ziet dat er in Nederland relatief los wordt omgegaan met het virus. "In bijvoorbeeld Spanje, waar ik nu ben, draagt iedereen mondkapjes. In Nederland zijn we heel relaxed, terwijl de huidige cijfers dat eigenlijk niet toelaten." Hij vindt het moeilijk te voorspellen of er nieuwe maatregelen zoals het mondkapje nodig zijn. "Maar ik denk dat we er serieus rekening mee moeten houden."