Vooruitzicht: iedere winter tienduizend Covid-patiënten

We raken Covid niet kwijt, nu niet en de komende jaren niet, denkt OMT-lid Jan Kluytmans. Het is denkbaar dat daarom dat jaarlijks tienduizend Nederlanders met corona in het ziekenhuis belanden, Jan Kluytmans tegen het AD. Want iedereen die niet gevaccineerd is krijgt een keer Covid. Als vuistregel hanteert Kluytmans de rekensom dat 5 procent van de besmettingen bij mensen zonder bescherming tot een ziekenhuisopname leidt. Met een groep van 1 à 2 miljoen mensen die nog onbeschermd rondlopen, gaat het dus al snel om vele duizenden Nederlanders die potentieel het risico lopen om in het ziekenhuis terecht te komen.

,,De term groepsimmuniteit is natuurlijk beroemd omdat Rutte dat in maart vorig jaar zo onhandig de wereld in hielp. Maar ik denk niet dat het ons gaat lukken om corona achter ons te laten. Als je kijkt naar de vaccins: ze beschermen goed tegen ziekenhuisopname, en dat is fantastisch, maar ze beschermen niet honderd procent. Hetzelfde geldt voor bescherming door een eerdere besmetting. Ik zie nog geen reden om te denken dat het virus de komende jaren niet meer terugkomt. Corona is niet zoals de pokken of de mazelen, die we echt de wereld uit hebben kunnen helpen, maar meer zoals griep of verkoudheid.’’

,,Vóór vaccinatie is de kans op een ziekenhuisopname na besmetting ongeveer 5 procent, na vaccinatie is dat risico een factor twintig kleiner: 0,25 procent dus. Stel dat een kwart van de bevolking elk winterseizoen corona krijgt, dan heb je het over 0,25 procent van pakweg vier miljoen mensen. Dat zijn tienduizend mensen die elk jaar in het ziekenhuis kunnen belanden.’’

De logische conclusie van de arts: de ziekenhuizen moeten groter.