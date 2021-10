Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt naar 944

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen stijgt rap. Op dit moment houden 944 mensen met Covid-19 een bed bezet, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Een week geleden waren dat er nog 660, dus bijna 300 coronapatiënten minder.

De laatste keer dat er meer dan 900 coronapatiënten in de ziekenhuizen lagen was begin juni. Ook wat betreft het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen zitten we rond het niveau van het voorjaar. Afgelopen 24 uur werden 154 nieuwe coronapatiënten op een verpleegafdeling opgenomen, het hoogste aantal sinds 19 mei.

De afdelingen behandelen momenteel 741 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Een etmaal geleden waren dat er nog 82 minder. Doordat er ook mensen de verpleegafdeling verlieten, nam de bezetting minder snel toe dan het aantal nieuwe opnames.

Op de intensive cares worden op dit moment 203 coronapatiënten verzorgd. Dat zijn er 3 meer dan 24 uur geleden. Er werden 14 mensen nieuw op de ic's opgenomen, maar doordat er ook mensen overleden of werden verplaatst naar een verpleegafdeling steeg de bezetting minder hard.