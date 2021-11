Waarom het aantal besmettingen in Singapore, een van de meest gevaccineerde landen, sterk stijgt

Volgens cijfers van Our World in Data had Singapore eind oktober de op drie na hoogste volledige vaccinatiegraad tegen Covid-19 ter wereld.

Daarnaast is er nu ook een ongekende golf nieuwe besmettingen. Er waren in Singapore heel weinig besmettingen, maar nu zijn er pieken van meer dan 5.000 gevallen per dag op een bevolking van ruim 5 miljoen. Dat zijn er dus relatief veel meer dan in Nederland.

De antivaxers zien in die cijfers hun gelijk: vaccineren helpt niet.

Maar ze denken dat ten onrechte. De verklaring is dat Singapore het beleid drastisch heeft omgegooid. Dat stond tot kort geleden in het teken van het tot iedere prijs voorkomen van infecties. Nu kiest de staat er voor om te leven met het virus. En dat betekent dat heel veel niet-gevaccineerden ziek zullen worden. Want wie niet door een vaccin is beschermd wordt vrijwel zeker een keer besmet.

Er gaan ook mensen dood, maar ook die zijn vrijwel allemaal niet gevaccineerd. Volgens berekeningen van de Straits Times hebben niet-gevaccineerde mensen 8,5 keer meer kans om te overlijden aan Covid-19.