Voor het eerst sinds 18 juli zijn er op één dag meer dan 10.000 coronabesmettingen geregistreerd. Afgelopen etmaal kwamen er 10.272 positieve tests bij, dat zijn er 1102 meer dan gisteren. Sinds het begin van de coronacrisis, bijna twintig maanden geleden, zijn er in Nederland vijftien dagen geweest met meer positieve tests.

In de ziekenhuizen is de bezetting opnieuw toegenomen. Er liggen nu 1327 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren 1310), van wie 273 op de IC (gisteren 250)