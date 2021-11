Covid: de toestand in Europa verslechterd snel

Sars-cov-2, het virus dat covid-19 veroorzaakt, heeft maar één doel: overleven door nieuwe gastheren te vinden om te infecteren. Nu het koude weer in ons deel van de wereld ervoor zorgt dat meer mensen binnen blijven, dreigt het virus opnieuw de kop op te steken in Europa.

Op 4 november waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat in de 53 landen van Europa en Centraal-Azië - twee regio's waar de ziekte tot nu toe officieel 1,4 miljoen levens heeft geëist (maar feitelijk eerder 2 miljoen) - covid tegen 1 februari nog eens 500.000 mensen kan doden.

Het aantal gevallen neemt snel toe in een groot deel van Europa. In Duitsland overtroffen de dagelijkse besmettingen op 4 november hun hoogste punt ooit; de Nederlandse regering verscherpte in dezelfde week de beperkingen in een poging een toenemend aantal gevallen de kop in te drukken.

In Oost-Europa is de situatie nog erger. De besmettingen in Roemenië liggen 15% boven hun piek van vorig jaar. Ook Estland, Letland en Litouwen hebben te lijden: het aantal gevallen is de afgelopen maand met 70% gestegen. In de afgelopen 28 dagen was de Europese Unie goed voor 21% van het wereldwijde aantal zaken, een stijging van 9% twee maanden geleden.

Ook het aantal sterfgevallen door covid stijgt nu snel, schrijft The Economist. In de afgelopen 14 dagen zijn in heel Europa 49.000 mensen overleden aan het virus, een stijging van 59% ten opzichte van een maand geleden, en slechts een derde onder de piek die in januari werd bereikt.

Ongeveer tweederde van de sterfgevallen in de afgelopen twee weken vond plaats in Oost-Europa, waar de vaccinatiegraad veel lager is dan in West-Europa.

Dankzij hogere vaccinaties blijven de sterftecijfers in West-Europa nog beperkt. Toch is de zorg onder beleidsmakers dat afnemende werkzaamheid van vaccins, samen met sterk stijgende gevallen, deze winter tot meer sterfgevallen zal leiden, tenzij booster-injecties kunnen worden gegeven aan de meest kwetsbare mensen.