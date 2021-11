Radioloog in ziekenhuis Den Bosch werkt door ondanks coronabesmetting

Een radioloog, die woensdag positief testte op Covid-19, werkte in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch gewoon door. Volgens het ziekenhuis omdat hij onmisbaar is. Dat meldt het Brabants Dagblad.

"Ons beleid is dat als iemand onmisbaar is voor de continuïteit van de zorg, hij of zij onder strikte voorwaarden mag komen werken", liet een woordvoerder aan het Brabants Dagblad weten. "Dat betekent dat iemand een medisch mond-neusmasker draagt en anderhalve meter afstand houdt."

Het ziekenhuis laat iemand niet zomaar doorwerken. ,,Dan is sprake van een virusload onder een bepaald niveau. Ik snap dat mensen zich erg onveilig voelen, maar dat is niet nodig.”

Dit gaat wel tegen het beleid van het RIVM in. Iemand die positief test, moet per direct in quarantaine. "We hebben dat bij leidinggevenden aangekaart, maar krijgen te horen dat het besmettingsrisico heel laag is”, zegt een medewerker anoniem in de krant.

Navraag van het Brabants Dagblad leert dat het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg besmette medewerkers wél verplicht om thuis te blijven. "Wij volgen de landelijke richtlijnen. Besmet met corona betekent thuisblijven, punt”, zegt een woordvoerder.