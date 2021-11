36 extra bijwerkingen ontdekt van vaccins, maar daar blijft het bij

De coronavaccins zijn niet zonder bijwerkingen. Gelukkig zijn ze hoogst zelden ernstig. Bij de uitgifte ervan stonden er 31 bijwerkingen op de bijsluiter. Daar zijn er in een jaar tijd 36 bij gekomen.

Vermoedelijk blijft het daarbij, zegt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) dat op verzoek van RTL Nieuws een overzicht levert van alle bijwerkingen die er in het afgelopen jaar zijn toegevoegd aan de bijsluiter.

"Er zijn nu miljarden mensen geprikt en wat we bij vaccins altijd zien, is dat bijwerkingen de eerste weken optreden", zegt CBG-voorzitter Ton de Boer tegen RTL. "Het later optreden van bijwerkingen, terwijl je de twee prikjes al hebt gehad, dat verwacht je helemaal niet. Het vaccin is dan allang uit je lichaam."

Van de 36 toegevoegde bijwerkingen zijn er volgens het CBG acht ernstig, denk aan de zeer zeldzame vorm van trombose of een hartontsteking. Bij beide is de kans kleiner dan 1 op 10.000.

Vaker voorkomende klachten zijn kwaaltjes die typerend zijn voor een afweerreactie, zoals koorts, koude rillingen, spier- en gewrichtspijn en hoofdpijn. Het zijn bijwerkingen die je ook bij reisvaccinaties en de griepprik ziet.

Extra bijwerkingen die dit jaar zijn geregistreerd zijn onder meer: een zwelling van de arm waar de prik in is gezet, vermoeidheid, diarree, zweten, braken en buikpijn.

Veel vrouwen maakten melding van menstruatieverstoringen, maar daar konden wetenschappers wereldwijd geen bewijs voor vinden. Veranderingen in de menstruatiecyclus komen heel veel voor. Waarschijnlijk hebben veel vrouwen zo'n verandering gelinkt aan het vaccin, terwijl er geen verband is.

