4 redenen waarom je beter bevroren fruit kunt eten

Fruit bevat de meeste gezonde voedingsstoffen op het moment dat je het plukt. Je kunt het dan het beste meteen opeten. Of invriezen.

Voordat vers fruit in de supermarkt belandt, ben je dagen verder. Voor jij het dan ook daadwerkelijk thuis opeet, duurt nog weer langer. Er valt dus iets te zeggen voor invriezen: na het plukken gaat het fruit direct in de vriezer, waardoor voedingsstoffen mogelijk beter behouden blijven.

Paar kanttekeningen: het fruit moet wel snel ingevroren worden, niet bij temperaturen lager dan -18 én het moet niet opnieuw worden ingevroren na ontdooiing.

Bevroren fruit kent een aantal voordelen: het is goedkoper en in handige doosjes te koop. Het is niet seizoensgebonden en een stuk langer houdbaar, waardoor je voedselverspilling tegengaat (vers fruit belandt nogal eens in de vuilnisbak, omdat het te lang ligt of gewoon erg snel bederft).

Bevroren fruit heeft ook een groot nadeel: het is over het algemeen een stuk minder lekker dan vers fruit.