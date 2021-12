Gezonde kinderen vaccineren: wat is daarover bekend?

In sommige landen, zoals de VS, Canada en Israël, krijgen gezonde jonge kinderen al een vaccin. Vandaag brengt de Gezondheidsraad advies uit voor Nederlandse kinderen. RTL Nieuws komt met een overzicht van wat er tot nu toe bekend is.

Volgens de EMA, het Europees Geneesmiddelenagentschap, is het Pfizer-vaccin veilig en geschikt voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Kinderen krijgen een veel lagere dosis van 10 microgram (tegenover 30 mg voor volwassenen), omdat de afweerreactie sterker is. Het vaccin werkt bij kinderen minstens evengoed als bij volwassenen. De 42.000 kinderen met een hoog medisch risico in Nederland krijgen vanaf 20 december een prik.

Kinderartsen zijn verdeeld over de prik voor gezonde kinderen, maar dat heeft meer met hun mening over de coronacrisis te maken dan met wetenschappelijke argumenten. Zo zegt kinderarts en OMT-lid Károly Illy bijvoorbeeld dat kinderen niet moeten opdraaien voor de problemen van volwassenen. "Dan gebruik je kinderen in feite als instrument omdat volwassenen hun verantwoordelijkheid niet nemen", zei hij eind november bij EenVandaag.

Maar in feite is het nu zo dat kinderen de grote verspreiders zijn van het virus (goed voor een kwart van de besmettingen) en bovendien is de pandemie natuurlijk iets wat ons allemaal overkomt.

De kans op ernstige bijwerkingen van het vaccin is inmiddels na miljarden prikken wel bekend: die is heel erg klein. Langetermijngevolgen zijn volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen niet te verwachten, omdat het vaccin weer uit je lichaam verdwijnt en de meeste bijwerkingen dus in de eerste paar weken na injectie plaatsvinden.