Studenten en ex-zorgmedewerkers helpen in de ziekenhuizen

Ziekenhuizen schakelen ook deze coronagolf de hulp in van ex-zorgmedewerkers en studenten om de druk op de zorg te verlichten. Ook buiten de ziekenhuizen wordt meegeholpen.

Bij het Maastricht UMC+ helpen momenteel ruim tweehonderd studenten geneeskunde, gezondheidswetenschappen en biomedische wetenschappen op verschillende plekken in het ziekenhuis. Een deel als ondersteuning van verpleegkundigen op de corona-afdelingen, anderen werken op het lab en weer een deel helpt bij het testen van medewerkers met coronaklachten. Het ziekenhuis koppelt de studenten zelf vanuit de faculteit aan de afdelingen.

In het Isala Ziekenhuis in Zwolle wordt volgens een woordvoerster vooral zorgpersoneel dat al in het ziekenhuis werkt van andere afdelingen weggehaald en voor de coronazorg ingeschakeld. Ze wijst er wel op dat de kwaliteit van zorg daarbij een "aandachtspunt" is. "Teveel mensen die de afdeling of het vak niet kennen geeft niet altijd lucht en dit kan zelfs averechts werken."

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg geeft aan dat daar oud-zorgmedewerkers meehelpen bij de zorg voor coronapatiënten. Om hoeveel mensen het gaat kan een woordvoerder niet zeggen. Het gaat om mensen die hun BIG-registratie - een notering in het register voor erkende zorgmedewerkers - nog hebben en in het ziekenhuis meehelpen "waar dat uiteraard verantwoord is". Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat ze helpen met het wassen van patiënten.

Ook zorginstellingen helpen mee om de druk op de ziekenhuiszorg te verdelen. Zo hebben meerdere instellingen een speciale corona-afdeling ingericht. Daar kunnen Covidpatiënten terecht die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, maar ook nog niet naar huis kunnen, bijvoorbeeld omdat ze nog extra zuurstof moeten krijgen. Brancheorganisatie van zorginstellingen ActiZ zegt wel dat er een grens zit aan de hulp die instellingen kunnen bieden, omdat het ook op die plekken menskracht kost.