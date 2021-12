De laatste PC van Hugo: Wat mag, niet mag of moet tot 14 januari 2022

Het was vermoedelijk de laatste Covid-persconferentie van Hugo de Jonge, die mogelijk niet terugkeert als minister van Volksgezondheid. De Jonge is bijna klaar, de pandemie nog lang niet.

Tot en met vrijdag 14 januari 2022 gelden de volgende maatregelen:

Basisonderwijs

Basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs gaan de week voor de kerstvakantie dicht. Ook de BSO is in deze week gesloten. Voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijven de scholen wel open. Scholen hoeven tot de kerstvakantie geen afstandsonderwijs te geven.

Boostercampagne versneld voor alle volwassenen

Vanwege de omikronvariant krijgt elke 18-plusser uiterlijk in de tweede helft van januari een booster aangeboden. Een booster kan helpen om de bescherming tegen deze variant te verhogen en verspreiding tegen te gaan. Tot nu toe wordt er gevaccineerd van oud naar jong en dat blijven we doen. De booster wordt gegeven na 3 maanden in plaats van na 6 maanden na de laatste vaccinatie of doorgemaakte coronabesmetting. In totaal krijgen er dan nog 8,5 miljoen volwassenen een booster aangeboden. Voor het eind van het jaar krijgen bijna alle 60-plussers een uitnodiging voor een booster.

Financiële steun

Voor ondernemers, bedrijven, ZZP’ers, culturele instellingen en sportorganisaties die door deze maatregelen worden getroffen, verlengt het kabinet het steunpakket tot en met het eerste kwartaal van 2022. Hiervoor trekt het kabinet 4,4 miljard euro uit.

De steun voor de evenementensector wordt verlengd tot en met het derde kwartaal. Deze steun geldt als een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Wel neemt het eigen risico voor de organisatoren toe.