CDC: rond Kerstmis 15.000 corona doden in VS per week

Het Amerikaanse RIVM, het CDC, heeft sombere prognoses voor de nieuwe golf van Covid. Het instituut voorziet een scherpe stijging van het aantal zieken. In de kerstweek zou het aantal nieuwe besmettingen onder Amerikanen kunnen oplopen naar 1,3 miljoen. Het aantal doden kan dat 15.000 per week worden.

Een van de grootste Amerikaanse uitbraken van de Omicron-variant tot nu toe was aan de Cornell University in Ithaca, New York, waar wordt aangenomen dat bijna alle 930 gevallen van de afgelopen week van de variant zijn

Alle bevestigde Omicron-gevallen in de Cornell University zijn onder mensen die volledig zijn gevaccineerd, waarvan sommige ook boosters hebben gehad.

President Biden heeft de Amerikanen opgeroepen zich te laten vaccineren of hun booster te halen om een treurige winter te voorkomen.