Hoe zijn de coronaregels rond kerst in de rest van Europa?

In Nederland geldt het strikte advies om niet meer dan vier mensen thuis uit te nodigen en op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven. Hoe doen ze dat in andere landen?

In België gaan net als hier de scholen een week eerder dicht. Verder is het aantal bezoekers thuis niet beperkt. Restaurants zijn open tot 23 uur, maar er geldt wel een max van zes mensen per tafel.

In Denemarken zijn de scholen sinds woensdag dicht. Ook heeft de regering gevraagd geen kerstborrels te houden. Verder geldt de coronapas en wordt er heel veel getest zodat het virus goed te volgen is.

In Duitsland is vrijwel overal 2G. Ongevaccineerden mogen thuis alleen met familie samenzijn of hoogstens twee anderen. Voor gevaccineerden geldt een groepsgrens van vijftig personen. Hotels en restaurants zijn alleen open voor gevaccineerden. De regering sluit een lockdown na 19 december niet uit.

In het Verenigd Koninkrijk waar de omikronvariant hard oprukt blijft de horeca open. Ook zijn er geen beperkingen voor het aantal mensen dat je mag ontvangen. Wel zijn de mondkapjesplicht en de afstandsregel opnieuw ingevoerd. De regering vraagt de Britten om terughoudend te zijn met het ontmoeten van onbekende mensen en om voorzichtig te zijn met de kwetsbaren.

Portugal houdt alles open, maar de coronapas is weer ingevoerd. Na kerst volgt een soort preventieve lockdown van een week: scholen blijven dicht, er wordt een week thuisgewerkt en ook de horeca is gesloten. Vanaf 10 januari gaat alles weer open.

In Oostenrijk zijn FFP2-maskers verplicht in gesloten ruimtes, zoals skiliften en hotellobby's. Overal geldt 2G. Horeca moet om 23 uur dicht. Staan in cafés en aan de bar zitten is verboden. Après-ski en nachthoreca blijven ook dicht. Voor ongevaccineerden blijft de lockdown gelden: zij mogen alleen hun huis verlaten voor noodzakelijke boodschappen.