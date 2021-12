Diederik Gommers roept op tot prikken zonder afspraak: “In de rij staan vinden mensen niet erg”

De vaccins zijn er, de mensen die kunnen prikken zijn er, en toch gaat het vaccineren te langzaam. Volgens Diederik Gommers blijft het hangen op de inplanning van de afspraken. Hij roept dan ook op om gewoon in de rij te gaan staan.

"Prikken is het makkelijkste wat er is. Die uitnodigingen versturen en het maken van een afspraak is waar het misgaat", zei hij gisteravond bij Beau. Gommers zegt dat de ziekenhuizen nu gaan helpen met prikken.

Hij vindt dat iedereen gewoon per geboortejaar moet worden opgeroepen. "Gewoon zeggen: wie geboren is in 1951, mag vandaag naar het ziekenhuis komen. Dan sta je in een rij, maar dat vinden mensen niet erg. We moeten er gewoon voor zorgen dat iedereen ouder dan 12 in uiterlijk de derde week van januari is geboosterd."

Eerder al slaakten Drentse huisartsen een noodkreet in de media: ze hebben tijd, ze hebben vaccins, maar krijgen geen toestemming van de GGD om te prikken.

Sprak net drentse huisarts: alles en iedereen staat klaar om booster te geven, er is ook voorraad voldoende, maar er is geen toestemming van de instanties.



Insane. — Sander de Hosson (@shossontwits) December 17, 2021