Mogelijk Filipijnse ic-verpleegkundigen naar Nederland: “Er is daar een overschot”

Er zijn oplossingen voor het tekort aan ic-personeel, maar Nederland wilde er niet aan. Tot nu: er komt mogelijk personeel uit het buitenland.

Een andere optie is, zoals in het Verenigd Koninkrijk gebeurt, personeel specifiek opleiden voor Covid-zorg. Zo lukte het ze daar wel om de ic op te schalen. "Daar hebben ze besloten het aantal ic-bedden tijdens de pandemie structureel uit te breiden”, vertelt gezondheidseconoom Xander Koolman van de VU aan de Telegraaf. "Ze leiden er mensen op, niet tot algemeen ic-verpleegkundige, maar tot speciale Covid-verzorgers.”

Maar volgens Koolman was daar in Nederland 'weinig animo voor'. "Zorgen voor coronapatiënten werd als minder bevredigend werk gezien. Daarnaast liggen ze lang op de ic.”

Ook had Nederland lange tijd weinig behoefte aan personeel uit het buitenland, terwijl dat in andere landen al wel gebeurt. Nu komt daar verandering in. De internationale arbeidsbemiddelaar Otto Work Force wil zo'n 200 Filipijnse ic-verpleegkundigen naar Nederland halen. "We hebben contact hierover met het het Zuyderland Ziekenhuis en het Haaglanden Ziekenhuis”, zegt directeur Frank van Gool.

In Azië is er een overschot aan verpleegkundigen, aldus Van Gool. "Zorgpersoneel is daar een soort exportproduct. Eén op de vier gaat naar het buitenland.”

In Nederland zouden ze in het eerste kwartaal de taal leren, die specifiek in het ziekenhuis nodig is. "In het tweede kwartaal kunnen ze aan de slag. Overigens stoppen we niet dan. Er is niet alleen tekort aan ic-personeel, maar ook aan anesthesie-personeel. Daar gaan we ons ook op richten.”