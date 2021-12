Israël gaat vierde prik geven aan 60-plussers en zorgpersoneel

Israël gaat over tot een vierde prik in de strijd tegen de omicronvariant. Voor 60-plussers en zorgpersoneel komt er een extra vaccinatieronde, maakte de Israëlische premier Naftali Bennett bekend. Ook kwetsbare mensen met een zwakke afweer komen in aanmerking. De stap volgt op het eerste bekende omikron-sterfgeval van een al langer zieke patiënt in het land.

Israël liep al voorop bij het inenten van de bevolking en begon ook snel aan de boostercampagne. Bennett riep alle burgers die aan de criteria voldoen op de vierde dosis te halen. Dat kan vier maanden na de derde prik.