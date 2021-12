RIVM: 10 dagen quarantaine na nauw contact met besmet persoon

Vanwege de snelle opmars van de omikronvariant scherpt het RIVM de richtlijn voor quarantaine aan. Iedereen die in nauw contact is geweest met iemand die corona heeft, moet tien dagen in quarantaine.

Nauw contact wil zeggen dat je langer dan een kwartier binnen 1,5 meter afstand bent geweest van een besmet persoon. Of je gevaccineerd bent of al corona hebt gehad, maakt daarbij niet uit. De regel geldt ook voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De quarantaine mag na een negatieve PCR-test op dag 5 worden beëindigd.

Iedereen die positief is getest wordt geadviseerd om zeven dagen in quarantaine te gaan vanaf de testuitslag. Niet nauwe contacten hoeven niet in quarantaine maar wordt wel aangeraden om een test te doen.