In de VS quarantaine gehalveerd naar vijf dagen om personeelstekort tegen te gaan

In Amerika hoeven mensen die besmet zijn met Covid-19 zonder dat ze symptomen hebben, nog maar vijf dagen in quarantaine in plaats van tien. Zo kunnen ze sneller weer aan het werk, schrijft de BBC.

De Centers for Disease Control (CDC) stellen dat de meeste besmettingen plaatsvinden in de twee dagen voor en drie dagen nadat symptomen ontstaan. Daarom zou de quarantaine na vijf dagen kunnen eindigen. Experts hebben kritiek op de maatregel, omdat er geen test verplicht is aan het eind van de isolatieperiode.

In de VS schiet het aantal besmettingen omhoog en de omikronvariant is er inmiddels dominant. Daardoor moeten er heel veel mensen in quarantaine wat grote druk legt op verschillende sectoren, zoals de luchtvaart. Er moesten duizenden vluchten worden geannuleerd tijdens de kerstdagen.

De CDC stelt dat de nieuwe richtlijn een 'wetenschappelijke basis' heeft en dat de isolatie moet worden gevolgd door het vijf dagen lang dragen van een mondkapje in de buurt van anderen.

Officieel is het zo dat de meest besmettelijke periode begint, enkele dagen voor de symptomen zich ontwikkelen. Na vijf dagen begint de besmettelijkheid af te nemen, maar is het nog steeds mogelijk om het virus over te dragen. Daarom hielden veel landen een quarantaineperiode van veertien dagen aan, maar is die nu veelal teruggebracht tot tien dagen of zelfs vijf dagen plus een negatieve pcr-test.