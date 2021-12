Goed nieuws uit Engeland: “Het is niet dezelfde ziekte”

Engeland telde gisteren het ongelofelijke aantal van 183.000 nieuwe besmettingen. Omicron slaat hard toe. Maar, en dat is heel goed nieuws, de ziekenhuizen kunnen de toeloop van nieuwe patiënten aan. Het is druk, maar veel minder druk dan een jaar geleden, toen er veel minder besmette Britten waren, maar veel meer ziekenhuisopnamen.

"Voorlopig is het oké, het is niets vergeleken met eerdere golven", zegt een anesthesist in een ziekenhuis in Zuid-Londen tegen Le Monde. "Het is niet dezelfde ziekte", zegt John Bell, hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Oxford, en nauw betrokken bij de ontwikkeling van het AstraZenecavaccin. "De gruwelijke taferelen van vorig jaar – intensive care vol, veel mensen die vroegtijdig doodgaan – zijn verleden tijd." Paul Hunter, hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van East Anglia, stelde dezelfde diagnose, zij het iets voorzichtiger: “Niemand weet zeker of ziekenhuizen door de golf zullen worden overspoeld, maar ik zou geneigd zijn te denken van niet."

Overeenkomst tussen Nederland en Engeland: de meeste mensen zijn twee keer gevaccineerd. Verschil: de meeste Engelsen kregen al hun boostershot.