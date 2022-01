Japanse onderzoekers werken aan vaccin dat levenslang beschermt tegen corona

Het is fijn dat de vaccins er zijn, maar het blijft natuurlijk behelpen als we elk half jaar een nieuwe prik moeten halen. Daarom werken Japanse wetenschappers nu aan een vaccin waarbij één prik genoeg is voor een heel leven.

Michinori Kohara, onderzoeker aan het Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, is bezig met een vaccin dat gebaseerd is op het pokkenvaccin. De wetenschapper werkt al decennia met het zogenoemde vacciniavirus, het koepokkenvirus dat de basis vormt voor het pokkenvaccin.

“Ik heb met verschillende vaccintechnologieën gewerkt, maar het vaccin gebaseerd op het vacciniavirus is het krachtigste van allemaal, met weinig bijwerkingen”, zegt Kohara aan The Japan Times. “Dit kan voor levenslange immuniteit zorgen. Eén shot behoudt de doeltreffendheid gedurende meer dan twintig maanden. Geen enkel ander vaccin zorgt voor die resultaten.”

In de eerste helft van volgend jaar moeten de eerste klinische tests worden gehouden. Uit labtests blijkt dat het vaccin, waaraan al sinds half 2020 wordt gewerkt, ook werkt tegen de deltavariant en vermoedelijk eveneens tegen de omikronvariant. Groot voordeel is dat het droog op kamertemperatuur bewaard kan worden, wat de distributie in bijvoorbeeld derdewereldlanden vereenvoudigt.