Britse zorg bezwijkt onder omikron: ‘Bel bij hartaanval niet 112 maar regel zelf vervoer’

De Britse gezondheidszorg kan de grote toestroom van coronapatiënten niet meer aan. In sommige regio's luidt het advies om bij een lichte hartaanval niet te wachten op een ambulance maar zelf vervoer te regelen naar het ziekenhuis.

Er is geen tekort aan bedden, maar een tekort aan personeel. 10 procent van alle zorgmedewerkers zit ziek thuis. Afgelopen maandag waren er 220.000 besmettingen op één dag. Daar staat tegenover dat het aantal besmettingen in Londen alweer op zijn retour is. Ook blijft de toestroom in de ziekenhuizen beperkt, hoewel er noodhospitalen klaar staan. Maar pas nu zouden ook ouderen en kwetsbaren besmet raken.

Ook de testcapaciteit zit aan de limiet. Afgelopen week duurde het soms een week voordat mensen de uitslag van een test kregen. De Britse laboratoria gaan zich nu vooral richten op mensen in noodberoepen.