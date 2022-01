40 diëten gewogen: welke werkt het beste

Een Amerikaans onderzoeksgroep van experts zette veertig diëten in een ranglijst: welke is het best en welke deugen niet. Het panel van voedingsdeskundigen onderzocht de diëten op haalbaarheid, gezondheidseffecten, veiligheid en gewichtsverlies. Elk dieet of voedingsgewoonte kreeg daarbij een score. Volgens De Morgen scoren modieuze diëten slecht op de ranglijst. Hypes als het ketodieet en crashdiëten bengelen helemaal onderaan.

De hele lijst vind je hier.

DEZE 5 DIËTEN SCOORDEN HET HOOGST:

1. Mediterraan dieet

2. Mayo Clinic-dieet

3. TLC-dieet

4. Volumetrisch dieet

5. WW (Weight Watchers) dieet