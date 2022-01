Door deze 8 factoren kun je met vaccinatie toch nog heel ziek worden of sterven

Onderzoekers van de National Institutes of Health in de Verenigde Staten hebben acht factoren gedefinieerd die kunnen maken dat je ondanks een volledige vaccinatie tegen het coronavirus toch nog een ernstige vorm van Covid-19 ontwikkelt of zelfs overlijdt. HLN schrijft er over.

Er bleken acht risicofactoren te zijn:

Boven de 65 jaar,

een verstoorde immuniteit (door ziekte of medicatie bijvoorbeeld)

diabetes

chronische longziektes,

leverziektes,

nierziektes,

hartziektes

neurologische aandoeningen.

Iedereen die erg ziek werd en met acute ademhalingsproblemen in het ziekenhuis opgenomen moest worden, had minstens één van die risicofactoren.

Meer dan drie kwart (78 procent) van de mensen die stierven, had er minstens vier.