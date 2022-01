Ketamine mogelijk revolutionair middel tegen depressie

De opmars van psychedelische drugs om psychische problemen te verhelpen gaat hard. Er is al ketamine-neusspray te koop tegen depressies. Maar artsen waarschuwen nu voor overhaaste invoering van de middelen.

Vooral ketamine, mdma en psylocibine zijn populair tegen depressies, schrijft de NOS. Maar het probleem is dat patiënten zelf gaan experimenteren, terwijl ze de middelen beter onder begeleiding kunnen nemen. Bijna een op de vijf Nederlanders krijgt in zijn leven een depressie. Bij 30 procent werken de gebruikelijke antidepressiva niet. Drugs kunnen dan een oplossing zijn.

Verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat mdma en ketamine een positief effect hebben, niet alleen op depressies, maar ook op angststoornissen en ptss. Het effect zou al na één dosis optreden.

"Dit kan een revolutie zijn in psychiatrische behandelingen. Er zijn in jaren geen echt nieuwe middelen ontwikkeld", zegt hoogleraar Robert Schoevers, die samen met 14 andere wetenschappers een manifest ondertekende, waarin ze pleiten voor betere medische begeleiding op dit gebied.

Maar hij maant tot voorzichtigheid. "We weten nog te weinig over de langetermijneffecten en over de effecten bij de meest kwetsbare patiënten. Er is meer onderzoek nodig, zodat je dit met een gerust hart breder kan implementeren. Nederland moet niet aan de kant blijven staan en toekijken bij deze ontwikkeling."

Inmiddels is esketamine, een variant van ketamine, geregistreerd als medicijn tegen zware depressies. De verwachting is dat de komende jaren meer psychedelische drugs zullen volgen.