RIVM: Boosterprik bijzonder effectief

Het RIVM concludeert op basis van een eerste onderzoek dat de derde vaccinatie 'zeer effectief' is tegen ernstige klachten door Covid-19.

De booster beschermt voor 97 procent tegen ziekenhuisopname en voor 98 procent tegen een opname op de ic. Het onderzoek werd uitgevoerd ten tijde van de deltavariant. Onduidelijk is dus wat het effect is op omikron.

Voor wie tussen 19 november en 13 januari alleen de eerste twee prikken kreeg was de kans vijf keer groter om in het ziekenhuis te belanden dan voor wie ook geboosterd was. Ongevaccineerden hadden 33 keer meer kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen dan wie een booster kreeg.

Mensen die een booster kregen hadden zelfs 50 keer minder kans om op de intensive care te belanden dan ongevaccineerden.