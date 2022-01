Epidemioloog: land kan nu helemaal open zonder zorginfarct

Dinsdag gaat het kabinet bekendmaken dat veel weer open mag. Maar eigenlijk kan ook alles weer open. Epidemioloog Olaf Dekkers zei gisteren bij Nieuwsuur: 'Omicron maakt echt minder ziek en andere landen laten zien dat er geen zorginfarct komt. Er is epidemiologisch geen goede reden om nog heel lang te wachten met de samenleving open te laten gaan. We zien in andere landen dat er niet heel veel Ic-opnames komen.'

'De quarantaine kan ook een probleem opleveren. Daar moeten we over nadenken zodat mensen zonder klachten aan het werk kunnen blijven'. Misschien is testen wel niet zo nuttig meer. 'Je raakt het zicht kwijt op het aantal besmettingen. De afname van het aantal besmettingen zal komen omdat iedereen het heeft gehad. Misschien moeten we meer leunen op zelftesten.'

'Covid wordt deel van normale ziektes.'