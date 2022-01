André Rouvoet: Gezondheidszorg onvoldoende voorbereid op nieuwe pandemie

De Nederlandse gezondheidszorg is niet goed voorbereid op een nieuwe crisis. Dat zegt André Rouvoet, directeur van GGD-koepel GGD GHOR in gesprek met de NOS.

Er is vooral een tekort aan artsen die zijn gespecialiseerd in infectieziekten. "Daar zijn echt gaten geslagen en daar moeten we niet een beetje in investeren, maar heel fors en heel structureel. Het aantal van deze artsen moet minstens verdubbelen om voorbereid te zijn op een volgende pandemie", zegt Rouvoet.

Hij is ook bang dat de voor pandemische paraatheid beschikbaar gestelde 300 miljoen euro verkeerd terechtkomt. "Ik ben bang dat veel van dat geld gaat naar het optuigen van een crisisorganisatie en er weinig overblijft voor de publieke gezondheid. Ik doe een klemmend beroep op het parlement, dat moet echt anders", zegt Rouvoet.

Expert Henk Bekedam, oud-directeur bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), is het met hem eens. "Ik hoor de regering nu praten over een langetermijnplan voor corona, maar er moet vooral een plan komen voor een volgende uitbraak, wat die ook is. Bij zo'n paraatheidsplan moet je kijken naar de lessen die zijn geleerd van de meest recente uitbraak, zo'n evaluatie is in Nederland nog niet verricht", zegt Bekedam.