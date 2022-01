Meer besmettingen dan GGD kan tellen, iets meer ziekenhuisopnames

RIVM en GGD zijn het zicht op de verspreiding van het virus kwijt. Er kunnen 150.000 test per dag worden gecontroleerd in de labs. Dat aantal is bereikt en dus is het werkelijke aantal besmettingen onbekend, ook al omdat het steeds meer moeite kost een afspraak te maken en steeds langer duurt voor je de uitslag krijgt.

De nieuwste cijfers laten dan ook alleen maar de besmettingen weer waarvan de GGD op de hoogte is. In feite zijn het er (veel) meer

- 64.630 nieuwe positieve testen

- 127 nieuwe ziekenhuisopnames

- 10 nieuwe Ic-opnames

- 8 nieuwe overlijdens

Er liggen op dit moment 1141 mensen met COVID in het ziekenhuis, waarvan 262 op de ic.

Er liggen nu 48 covidpatiënten meer in het ziekenhuis dan gisteren en 98 minder dan 7 dagen geleden.