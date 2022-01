Deens expert: “Na omikron kun je opnieuw besmet raken met subtype BA.2”

Denk je dat je er na een omikronbesmetting vanaf bent, kun je alsnog geïnfecteerd raken door de nieuwe variant BA.2. Dat meldt de Deense viroloog Anders Fomsgaard.

De baas van het Deense RIVM waarschuwt in een interview met ‘Go morgen Danmark’: “Het is mogelijk dat je eerst besmet raakt met BA.1 en daarna met BA.2." In Noorwegen zou dat al aan de hand zijn. “Als in Denemarken hetzelfde gebeurt, kan het zijn dat de cijfers weer naar een nieuw hoogtepunt gaan”, klinkt het.

Volgens Fomsgaard onderzoekt Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of de variant een andere naam moet krijgen. “In feite zijn BA.1 en BA.2 even verschillend als het oorspronkelijke coronavirus uit Wuhan en de alfavariant”, zegt hij.

Toch hoeven we niet direct bang te zijn voor een nieuwe golf, reageert de Britse viroloog Tom Peacock van het Imperial College London. “Als we ervan uitgaan dat BA.2 op het vlak van antigenen gelijkaardig is aan BA.1 maar makkelijker overdraagbaar is, zal het nieuwe subtype bestaande golven wel verergeren, maar niet meteen even hoge nieuwe golven creëren. BA.2 kan pieken wel hoger maken of langer laten aanslepen, dalende cijfers weer doen stijgen of ervoor zorgen dat een daling zich pas later inzet”, schrijft hij op sociale media.