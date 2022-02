In New Yorks riool is coronavariant aangetroffen met ‘onbekende stekeltjes’

Er zijn restanten van een onbekende coronavariant gevonden in een New Yorks riool. Wetenschappers denken dat hij mogelijk afkomstig is van ratten of muizen.

Het is opnieuw een teken dat het coronavirus zich onder dieren kan bevinden waar het kan muteren en weer terug op mensen kan overspringen. Een van de theorieën is dat dit ook met de omikronvariant is gebeurd.

"Het is een interessante hypothese," zegt viroloog Marion Koopmans in de Volkskrant. "Maar om het te bewijzen, zou je ook monsters moeten afnemen bij de dieren."

Dat pleit dan ook tegen de theorie: bij New Yorkse ratten is het virus nog niet gevonden, maar dat kan volgens de onderzoekers heel goed komen omdat er lang niet genoeg ratten zijn onderzocht.

De wetenschappers ontdekten in elk geval wel onbekende uitsteekseleiwitten van het coronavirus. In mei en juni was de variant zelfs dominant.

Het zou kunnen dat er onder mensen onbekende virusvarianten rondgaan, maar omdat ze bij mensen niet zijn gevonden kan het ook goed zijn dat ‘deze virusfamilies afkomstig zijn van een dierlijke gastheer, bijvoorbeeld een knaagdier’, schrijven de onderzoekers in vakblad Nature Communications.

In het lab bleek dat bestaande antistoffen op twee van de vier uitsteeksels geen enkel effect hadden en op de andere twee een beetje. Dat maakt ze ‘potentieel gevaarlijk voor de menselijke gezondheid’, aldus een van de onderzoekers.