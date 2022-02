Virologen: we kunnen versoepelen

Dag na dag blijft de door de RIVM-modellen verwachte sterke stijging van patiënten op de IC's uit. Het laatste besluit over de beperkte versoepelingen was dus op basis van te sombere voorspellingen. Logische conclusie: er kan (veel) versoepeld worden.

Daar zijn ook veel deskundigen het over eens. Viroloog Louis Kroes van het Leidse LUMC in de Telegraaf: „We zien ongelooflijk hoge besmettingscijfers, maar het is een totaal andere infectie dan we eerder gewend waren. De gevolgen zijn gewoon veel minder groot. In de ziekenhuizen is een enigszins opwaartse trend zichtbaar, maar dat gebeurt niet in een dramatische vorm, het geeft geen ontwrichting. Als het de horeca en de cultuursector helpt als ze om 23.00 uur kunnen sluiten in plaats van 22.00 uur zou ik dat zeker doorvoeren. Dat gaat echt geen massabesmettingen opleveren.”

Arts en hoogleraar geneeskunde Marcel Levi, tevens voorzitter van onderzoeksfinancier NWO, stelde afgelopen week al dat als de huidige trend niet zou veranderen het kabinet de volgende stap moet zetten en de nachthoreca open kan. „Natuurlijk bestaat het risico op ontwrichting van de maatschappij, maar in het buitenland zie je dat de samenleving met wat moeite uiteindelijk wel door draait.”

Kroes: "Op korte termijn kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag en deze moeilijke periode afsluiten. We hebben nu te maken met een indrukwekkend slotakkoord van deze pandemie.”