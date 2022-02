Studie: Pas op met langdurig gebruik paracetamol

Paracetamol lijkt zo'n onschuldige pijnstiller. Toch waarschuwen wetenschappers voor langdurig gebruik vooral bij mensen met een hoge bloeddruk.

Schotse onderzoekers van de universiteit van Edinburgh lieten 110 vrijwilligers twee weken lang, vier keer per dag, 1 gram paracetamol nemen. Daarna kregen ze twee weken lang een placebo. Twee derde van hen had ook medicijnen tegen hoge bloeddruk. Uit het onderzoek blijkt dat paracetamol de bloeddruk veel harder deed stijgen dan de placebo.

“Dit gaat niet over eenmalig of kortdurend gebruik van paracetamol tegen bijvoorbeeld hoofdpijn of koorts, daar is natuurlijk niets mis mee”, benadrukt hoofdonderzoeker Iain MacIntyre, adviseur bij de Britse NHS (National Health Service).

Dipender Gill, docent klinische farmacologie aan de St George-universiteit in London, zei tegen de BBC dat ten eerste nog onduidelijk is of de bloeddrukstijging door paracetamol aanhoudt bij langdurig gebruik. “Ten tweede is het niet zeker of een bloeddrukstijging als gevolg van paracetamolgebruik zou leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten”, aldus Gill.