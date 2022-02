Kuipers had tot maand geleden banden met bedrijf dat miljoenen claimt van zijn ministerie

Tot een maand geleden was minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers commissaris bij een stichting die het bedrijf Breathomix financierde. Dat bedrijf eist nu een forse schadevergoeding van zijn ministerie.

Breathomix maakte blaastesten om corona op te sporen. De apparaten werden korte tijd gebruikt door de GGD's maar bleken onvoldoende nauwkeurig. Volgens een door het ministerie ingehuurd onderzoeksbureau zou Breathomix zelfs tests hebben gemanipuleerd, zodat hun blaastest beter leek dan hij was.

Het ministerie heeft vervolgens een grote bestelling van de tests geannuleerd en nu eist Breathomix 24 miljoen vanwege contractbreuk. Kuipers moet in zijn huidige rol als minister zien te voorkomen dat het ministerie dat bedrag ook moet betalen.

Nieuwsuur ontdekte dat minister Kuipers commissaris was bij stichting CBusinez, die Breathomix een voorfinanciering gaf. Ook deed het Erasmus MC, waar Kuipers baas van was, proeven met de tests. Die tests werden gefinancierd door de Erasmus MC Foundation waarvan Kuipers toezichthouder was. Hij heeft die functies uiteraard allemaal neergelegd toen hij minister werd.

Kuipers zegt zelf tegen Nieuwsuur dat hij helemaal niet betrokken was bij Breathomix en dus ook niet heeft gesproken over de claim met zijn ambtenaren.

"Die reactie vind ik een beetje te makkelijk", zegt hoogleraar en organisatie-adviseur Rob van Eijbergen tegen de NOS. "Als commissaris was Kuipers verantwoordelijk voor financieringsstromen, ook naar Breathomix. Mijn advies zou zijn om het dossier over te dragen aan een andere minister. Dan vermijd je de schijn van belangenverstrengeling."

Arco Timmermans, hoogleraar public affairs, is het daarmee eens. "Hier zie je hoe link het is als je ondernemerschap vermengt met wetenschap en dan ineens de overstap maakt naar een ministerie. Je zit dan te dicht bij allerlei vuren. Je moet heel goed overwegen of je geen afstand van deze procedure moet nemen. Ik denk dat hij uit de vuurlinie moet stappen."