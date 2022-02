Btw naar nul voor groente en fruit, maar wat valt daar allemaal onder?

De btw op groente en fruit wordt verlaagd naar nul, maar om dat te kunnen doen moet je wel weten wat daar allemaal onder valt. Premier Mark Rutte vroeg zich in de Eerste Kamer gisteren terecht af of bijvoorbeeld een potje pastasaus groente is.

Guido Camps, voedingsonderzoeker aan de Universiteit van Wageningen, legt aan de NOS uit dat er allerlei bewerkte producten zijn waar je over kunt twisten, zoals sappen, salades en sauzen. Die zouden niet allemaal het nultarief moeten krijgen.

Zo bestaan sommige potten tomatensaus bijna volledig uit tomaten, dan kan het groente zijn. "Maar er zit vaak ook suiker of olie in, dus dan valt het waarschijnlijk sowieso al buiten deze regeling. En daarnaast: als je het heel erg ver gaat inkoken, zoals bij tomatenpuree, is het opeens 16 procent suiker geworden."

Het wil niet zeggen dat de regeling alleen voor verse groenten en fruit moet gelden. Camps noemt bijvoorbeeld bonen. "Die zijn gedroogd, moeten daarna wellen en zijn daarom veel makkelijker uit een potje te consumeren. We willen wel dat mensen peulvruchten eten, dus die zouden wat mij betreft meegenomen moeten worden."

Gedroogde cranberries hoeven dan wat hem betreft weer niet op de lijst. Die bestaan voor 65 procent uit suiker.