Hoe bezorgd moet je zijn dat je dood gaat in je slaap?

Er zijn mensen die er doodsbang voor zijn: dat ze in hun slaap doodgaan en dus nooit zullen weten dat ze er niet meer zijn. (Er zijn ook mensen die doodgaan in de slaap een droom vinden, waarvan ze hopen dat hij uitkomt)

Plotseling in je slaap doodgaan komt niet veel voor. Het kan (volgens de Wall Street Journal) optreden als gevolg van verschillende factoren, waaronder beroerte, overdosis kalmerende middelen en plotselinge hartstilstand, zeggen artsen. Plotselinge hartstilstand is verantwoordelijk voor 90% van de plotselinge en onverwachte sterfgevallen die 's nachts plaatsvinden, zegt Sumeet Chugh, medisch directeur van Cedars-Sinai's Heart Rhythm Center.

Mensen die het meeste risico lopen op een plotselinge hartstilstand tijdens de slaap, zijn degenen met een bekende hartaandoening, zoals coronaire hartziekte; longziekte, chronische obstructieve longziekte en slaapapneu.

Door de pandemie en de recente snelle verspreiding van de Omicron-variant van Covid-19 zijn sommige artsen bezorgd dat patiënten afspraken en zorg uitstellen en mogelijk lijden aan niet-gediagnosticeerde aandoeningen. Ateev Mehrotra, hoogleraar gezondheidszorgbeleid en geneeskunde aan de Harvard Medical School, zegt dat het te vroeg is om te zeggen of de Omicron-golf patiënten heeft weggehouden.

Mensen met zowel hart- als longaandoeningen en die medicijnen gebruiken die de hersenen beïnvloeden, zoals sedativa, antidepressiva of pijnstillers, lopen het grootste risico om tijdens de slaap te overlijden, zegt dr. Chugh.

"Dat is de drievoudige klap", zegt dr. Chugh, die al 25 jaar plotselinge hartdood bestudeert. Hij beveelt aan dat het kleine percentage mensen dat in die categorie valt, met hun arts praat over het verminderen van hun risico.

Verschillende onderzoeken tonen aan dat het risico op plotse dood door slaapapneu groter is van middernacht tot 6 uur 's ochtends.