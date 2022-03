Alcoholverslaving: dit zijn de tekenen

Vraag je je af of je verslaafd bent, of wil je weten of iemand anders dat is? Dit zijn tekenen.

Je leven komt steeds meer in het teken te staan van drank. Je denkt bijvoorbeeld om half elf: was het maar vast 5 uur.

Door overmatig alcoholgebruik breng je jezelf in gevaarlijke situaties brengen, zoals rijden onder invloed.

Je drinkt (soms/vaak) meer dan je van plan was. Of ook vaker dan de bedoeling was.

Je probeert te stoppen. Dat lukt niet erg lang.

Je bent vaak uit vorm door de drank van de vorige dag.

Belangrijke activiteiten doe je niet meer. Dit is een belangrijk symptoom voor beginnende alcoholisten. Mensen die verslaafd raken aan alcohol hebben de neiging langzaam af te drijven van andere aspecten van hun leven die gezond zijn en waarvan ze genieten.

Je krijgt last van depressie en angst.

Je valt uit de lucht en/of je weet niet meer wat er is gebeurd.

Slapeloosheid.

Trillende handen.

Hoge doses alcohol kunnen je hersenen langzaam beschadigen, waardoor het kortetermijngeheugen op de lange termijn verslechtert.

Zelfhaat

Stemmingswisselingen