Van Combikron tot Deltakron: corona in al zijn varianten is nog niet weg

Dat de laatste coronamaatregelen worden opgeheven, wil niet zeggen dat het virus weg is. In allerlei landen duiken nieuwe varianten op. De Volkskrant zette ze op een rij.

Zo zorgt de variant Omikron-I1221T voor veel problemen in het grotendeels ongevaccineerde Hongkong. Daar zijn de afgelopen weken al enkele duizenden mensen overleden aan de mutant. Gek genoeg, zorgt de variant in het Verenigd Koninkrijk, waar hij ook rondgaat, nauwelijks voor ernstig zieken of doden.

In Frankrijk is Deltakron opgedoken: een combinatie van de heftige deltavariant en de besmettelijke omikronmutatie. Ook in ons land, België en Duitsland is de variant inmiddels gesignaleerd. Maar vooralsnog zonder ernstige gevolgen.

En in België kampen ze dan ook nog met Combikron, een combi van omikron BA.1 en omikron BA.2. Maar een combinatie van twee onschuldige varianten blijft vooralsnog onschuldig. Tenslotte is er in Denemarken een omikronvariant, die inmiddels een op de drie besmettingen uitmaakt: Omikron-H78Y.

Het is niet toevallig dat veel nieuwe varianten in het Verenigd Koninkrijk of Denemarken het eerste opduiken. Daar is de opvolging van de virussen veel beter dan in Nederland, waar we slechts steekproefsgewijs onderzoek doen.

Volgens viroloog Marion Koopmans hoeven we ons geen zorgen te maken over al die varianten. Ze noemt het een ‘logisch gevolg van de hoge circulatie van het virus’. Er zijn volgens haar eigenlijk maar twee groepen coronavarianten: alles vóór omikron, en alles daarna.