Hoe vaak moet je je haar wassen?

Sinds we allemaal stromend warm water hebben zijn we onszelf heel veel gaan wassen. De dagelijkse douche is heel gewoon, al is het de vraag of het ook heel gezond is. En ons haar? Hoe vaak moet je dat wassen? Haar dat te vaak wordt gewassen, lijdt zichtbaar. Het kan bijvoorbeeld uitdrogen en afbreken. Bovendien heeft een klein laagje vet op je hoofdhuid een functie. Het beschermt namelijk je huid en zorgt voor soepelheid. Het is goed om te beseffen dat elke dag wassen dus slecht kan zijn.

Hoe vaak je moet wassen hangt af van 4 factoren.

Leeftijd

Afhankelijk van je leeftijd zullen de talgklieren in je hoofdhuid meer of minder actief zijn.

"Die staan ​​onder controle van de androgenen (mannelijke geslachtshormonen)", zegt haardeskundige Dr. Khetarpal. "Dit is de reden waarom jongere mensen doorgaans actievere klieren hebben, omdat hun hormoonspiegels hoger zijn."

Vrouwen hebben na de menopauze minder mannelijke geslachtshormonen, wat leidt tot minder olieproductie. Na verloop van tijd hebben mannen ook minder actieve klieren.

Etnische achtergrond

Een andere belangrijke bepalende factor voor hoe vaak je je haar moet wassen, is je etniciteit.

"Vooral Afro-Amerikanen hebben extreem droog haar en als ze te vaak wassen, kan hun haar droog en broos worden, wat kan leiden tot breuk", zegt Dr. Khetarpal.

Haarlengte

Talgklieren zijn alleen aanwezig in je hoofdhuid. Het vet moet door elke haarstreng naar de uiteinden komen om het te hydrateren.

Dit is de reden waarom langer haar vaak droog wordt.

"Vaak, hoe langer je haar, hoe droger de punten", zegt Dr. Khetarpal.

Haartype

Om soortgelijke redenen heeft krullend, stug haar de neiging veel droger te zijn dan steil zijdeachtig haar. In het geval van krullend haar, moet de olie langs kurkentrekkervormige lokken gaan om de punten te hydrateren.

Als je droger haar hebt, moet je uiteraard minder vaak wassen.

Hoe actief ben je

Als je veel sport en veel zweet, vraag je je misschien af ​​of je je haar daarna altijd moet wassen.

Nee, zegt Dr. Khetarpal. "Zelfs met dagelijks sporten, hoef je je haar niet dagelijks te wassen."

"Ik adviseer patiënten meestal om zich aan een standaard haarwasschema te houden, of het nu drie keer per week, wekelijks of één keer per maand is, ongeacht het activiteitenniveau", zegt ze.

Nogmaals, het hangt allemaal af van uw unieke reeks factoren.