Intermitterend vasten werkt niet

Eet acht uur lang wat je wilt en vast dan tot de volgende dag: velen zweren bij dit dieet om af te vallen. Nu hebben onderzoekers het dieet getest. Uitkomst: het werkt niet.

Een aantal eerdere wetenschappelijke studies wezen er al op: het 16:8 dieet werkt niet. De bedoeling van dat 'dieet' is elke dag 16 uur achterelkaar te vasten en 8 uur lang een normaal maaltijdpatroon te volgen. Als je om 20 uur 's avonds begint te vasten, mag je om 12 uur 's middags opnieuw eten.

Een nieuwe uitgebreidere studie toont opnieuw aan dat het niet werkt. Je wordt er niet minder zwaar van. Een team onder leiding van Dylan Lowe van de University of California in San Francisco laat in het tijdschrift Jama Internal Medicine zien dat zwaarlijvige vrijwilligers door intermitterend vasten niet meer afvallen dan een vergelijkingsgroep die 's ochtends, 's middags en 's avonds de hoofdmaaltijden eet.

Drie maanden lang kregen de 116 volwassenen de instructie om uitsluitend tussen 12.00 uur en 20.00 uur te eten, of om 's ochtends, 's middags en 's avonds te ontbijten, lunchen en dineren. Er zijn gezegd hoeveel ze mogen eten of hoeveel ze moeten bewegen.. Na de observatieperiode van twaalf weken waren de proefpersonen door intermitterend vasten gemiddeld 1,17 procent afgevallen, de andere groep 0,75 procent; een verschil dat te klein is om iets voor te stellen.

"Intermittent fasting klinkt als een aantrekkelijke manier om af te vallen, omdat er geen tijdrovende calorieëntelling of ingewikkelde richtlijnen voor nodig zijn", schrijven de auteurs. "Maar in tegenstelling tot wat is gesuggereerd, leidt het niet tot meer gewichtsverlies.