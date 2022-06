Er is een zomercoronagolfje op komst

In Nederland, en in veel Westeuropese landen, loopt het aantal mensen dat met Covid in het ziekenhuis belandt weer langzaam op. In Portugal is al sprake van een echt corona-golfje.

Het is nog te vroeg om nu al te spreken van een zomergolf, benadrukt epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM in De Volkskrant. 'Ik wil absoluut geen paniek zaaien. Maar wat we zien, zou het begin kunnen zijn van een opleving in het aantal infecties. Dat zou ook niet onlogisch zijn: de varianten die we zien opkomen, verspreiden zich toch weer wat makkelijker.'

Naar verwachting deze maand al zullen de nieuwkomers, genaamd BA.4, BA.5 en BA.2.12.1, de overhand krijgen in ons land, denkt het RIVM. In onder meer Zuid-Afrika en Portugal, waar de varianten eerder dominant werden, volgde daarop ook een toename van het aantal ziekenhuisopnamen. Het virus trekt zich nog steeds veel aan van het vaccin: de kans om besmet te raken en om erg ziek te worden is niet hoog als je geboosterd bent.

in de VS - waar maar een op de drie mensen is geboosterd - registreert men alweer zo'n 100 duizend infecties per week en tussen de 250 en 400 coronadoden per dag. De omikrongolf, in Europa mild, is in de VS inmiddels de op een na dodelijkste coronagolf die men had.